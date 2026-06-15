Sürücü Kekten Kurtarıldı - Son Dakika
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Sürücü Kekten Kurtarıldı

15.06.2026 13:12
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Çankırı'da boğazına kek kaçan sürücü, polislerin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Çankırı'da seyir halindeyken boğazına kek kaçan sürücü, yardım istemek için yanlarında durduğu polis ekiplerince Heimlich manevrası uygulanarak kurtarıldı.

İl merkezi Yapraklı Bulvarı mevkisinde ismi öğrenilemeyen sürücünün seyir halindeyken yediği kek nefes borusuna kaçtı.

Nefes almakta zorluk çeken sürücü, Yapraklı Bulvarı Kucaklama Taşı mevkisindeki Asayiş Şube Müdürlüğünün motosikletli polis ekiplerini fark ederek yanlarında durdu.

Kendisini dışarı atarak polislerden yardım isteyen sürücü, ekiplerin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Polis ekiplerinin müdahalesi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Çankırı, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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