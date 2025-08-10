İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?