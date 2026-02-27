Susan Sarandon'dan Gazze'ye Destek Açıklaması

İspanya'nın en önemli sinema ödülleri olan Goya'da Uluslararası Goya Ödülü'ne layık görülen ABD'li aktris Susan Sarandon, Gazze'ye destek vermesinden dolayı, ülkesinde film çekmesinin engellendiğini söyledi.

Barselona kentinde düzenlenecek Goya ödülleri galası öncesinde basın toplantısında konuşan Sarandon, bu zamana kadar Filistin'e verdiği desteği bir kez ve daha yüksek sesle dile getirdi.

"Gazze lehine konuşmam, ABD'de film çekmemi engelledi." diyen ünlü aktris, Filistin'e destek verenlerin ABD'de baskıya uğradığını aktardı."

Sarandon, şunları söyledi:

"Baskının ve sansürün olduğu bir yerden geldiğinizde, İspanya'yı, Başbakanını (Pedro Sanchez), onun söylediklerini ve Gazze'ye verdiği desteği görmek ve Javier Bardem gibi aktörlerin seslerini bu kadar güçlü bir şekilde yükseltmelerini görmek bizim için çok önemli. ABD'de kendimizi daha az yalnız hissediyoruz. Hepiniz sayesinde umut olduğunu hissediyoruz, orada televizyonda duymadığınız bir şey bu. Birisi bu kadar güçlü bir şekilde ayağa kalktığında, bir ulus ayağa kalktığında, İrlanda'nın da yaptığı gibi, çok zor bir ortamda çabalayan bizler için bunun ne kadar önemli olduğunu tarif etmek imkansız. Bu gücü ve ahlaki netliği görmek bizim için çok şey ifade ediyor."

Sarandon ayrıca Filistin'e verdiği destek nedeniyle İspanya Başbakanı Sanchez'i, "tarihin doğru tarafında olduğu için" tebrik etti.

Geçen yıl 1 Kasım'da Gazze için bir gösteriye katıldığını anlatan Sarandon, "Sesimi yükselttiğim için menajerim beni kovdu. Hatta televizyona çıkmam bile yasaklandı. Hiçbir filmde oynayamadım, Hollywood ile ilgili hiçbir şeyde yer alamadım. İngiltere ve İtalya'da menajerler buldum ve İtalya'da bir film çekimini ve Old Vic'te birkaç ay süren bir tiyatro oyununu yeni bitirdim. Biliyorum ki, benimle yeni sözleşme imzalayan bu İtalyan yönetmene bunu yapmaması söylendi. İşte bu yüzden pek fazla iş bulamadım." şeklinde konuştu.

"Filistin halkının yok edilmesinin korkunç bir suç olduğuna kesinlikle inanıyorum"

ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Sarandon, özellikle göçmenlerle ilgili politikalarını kınadığını, ülkesindeki sessizliğin tehlikeli olduğunu vurguladı.

İnsanların bir daha asla iş bulamayacakları tehdidiyle karşılaşmadan fikirlerini özgürce ifade edebilmesi gerektiğini savunan Sarandon, "Her ulusun kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğuna inanıyorum. Filistin yanlısıyım. Barış ve adalet için çalışan bir sanatçıyım. Her yerde çocukların öldürülmesine karşıyım." dedi.

Sarandon, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumunun anayasaya aykırı olduğunu, yaptıkları tüm eylemlerin yasa dışı olduğunu vurguladı.

"ICE'a karşı mücadele etmenin yollarını bulmayı başaran topluluklarla gurur duyduğunu" ifade eden Sarandon, "Şahsen, Filistin halkının yok edilmesinin korkunç bir suç olduğuna kesinlikle inanıyorum." ifadesini kullandı."

Başbakan Sanchez'den Sarandon'a teşekkür

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de, Sarandon'un sözleri üzerine ABD merkezli sosyal paylaşım şirketi X'teki hesabından, "Yıllardır tüm İspanya'nın hayranlık duyduğu ve saygı gösterdiği birinin ülkemiz hakkında böylesine harika bir kamuoyu açıklaması yapması beni çok duygulandırdı. Teşekkür ederim, Susan. Her zaman umut vardır." paylaşımını yaptı.