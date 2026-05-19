Suşehri\'nde Bayrak Yürüyüşü Düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Bayrak Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüşe katılanlar, Suşehri Belediyesi tarafından yaptırılan 400 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.

Yürüyüşe, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, ilçe protokolü, öğrenciler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Kayaoğlu, 400 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıyarak yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günde birlik ve beraberlik ruhu ön plana çıkarken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Gençlik yürüyüşümüze katılan ilçe protokolümüze, Mehmetçiklerimize, öğrencilerimize ve tüm Suşehri halkına şükranlarımı arz ediyorum ve bayramlarını kutluyorum." dedi.