Suşehri'nde Kaçak Ürün Operasyonu

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 1779 yağ, yakıt ve hava filtresi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 1395 yağ, 343 yakıt ve 41 hava filtresi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.