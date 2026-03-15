Suudi Arabistan 3 İHA'yı İmha Etti - Son Dakika
Suudi Arabistan 3 İHA'yı İmha Etti

15.03.2026 04:28
Doğu bölgesinde 3 insansız hava aracı imha edildi, can kaybı ve hasar bilgisi verilmedi.

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Doğu bölgesinde 3 İHA önlenerek imha edildi." ifadesine yer verildi.

İmha edilen İHA'ların geldikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Suudi Arabistan, Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan 3 İHA'yı İmha Etti - Son Dakika

Arda Güler’den inanılmaz gol Orta sahasının gerisinden attı
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
Netanyahu öldü mü İddialara cevap geldi
Bakan Fidan: İran’ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 04:39:46.
SON DAKİKA: Suudi Arabistan 3 İHA'yı İmha Etti - Son Dakika
Advertisement
