Suudi Arabistan 3 İHA'yı İmha Etti

17.05.2026 23:36
Suudi Arabistan, Irak'tan gelen 3 insansız hava aracını hava savunma sistemleriyle imha etti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak hava sahasından ülkeye giren 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki'nin konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Maliki, pazar günü sabah saatlerinde Irak yönünden gelerek ülkenin hava sahasına giren 3 İHA'nın hava savunma sistemlerince tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Ülke güvenliğine yönelik tehditlere karşı kararlılık mesajı veren Maliki, "Savunma Bakanlığı, bu saldırı girişimine uygun zaman ve mekanda karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır." ifadesini kullandı.

Sözcü Maliki, Suudi Arabistan'ın egemenliğini, güvenliğini, vatandaşlarını ve ülkede ikamet eden yabancıların emniyetini hedef alan her türlü eyleme karşı gerekli tüm operasyonel önlemlerin alınacağını ve uygulanacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

