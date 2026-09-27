Suudi Arabistan, BM'de Hürmüz Boğazı'nda 28 Şubat öncesine dönüş çağrısı yaptı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, BM'de Hürmüz Boğazı'nda 28 Şubat öncesine dönüş çağrısı yaptı

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Suudi Arabistan, BM\'de Hürmüz Boğazı\'nda 28 Şubat öncesine dönüş çağrısı yaptı
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, BM Genel Kurulu'nun 81. oturumunda Hürmüz Boğazı'ndaki durumun 28 Şubat öncesi haline döndürülmesi gerektiğini söyledi. Bakan ayrıca uluslararası su yollarında seyrüsefer özgürlüğü çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun, herhangi bir ücretin alınmadığı ve kısıtlamanın olmadığı 28 Şubat öncesindeki haline geri döndürülmesi gerektiğini söyledi.

Bin Ferhan cumartesi günü New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda yaptığı konuşmada, aralarında Hürmüz Boğazı, Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin de bulunduğu uluslararası su yollarında seyrüsefer özgürlüğü çağrısında bulundu. Bakan, bu su yollarının herhangi bir tarafça baskı veya tehdit aracı olarak kullanılmasına karşı olduklarını vurguladı.

Körfez bölgesinin güvenliğinin, bölgenin ve genel olarak dünyanın güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Bin Ferhan, Körfez'deki istikrarın küresel enerji güvenliği, uluslararası ticaret ve tedarik zincirleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan'ın bölgedeki gerilimi düşürmeye yönelik çaba ve girişimleri desteklediğini belirten bakan, tüm bölgenin kitle imha silahlarından arındırılmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua
Suudi ArabistanHürmüz BoğazıGüvenlikPolitika28 ŞubatGüncelDünyaSon Dakika

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