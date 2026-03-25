Suudi Arabistan'da 4 İHA İmha Edildi

25.03.2026 14:21
Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 4 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, ülkenin doğu bölgesinde hava sahasına giren 4 İHA'nın engellenerek imha edildiği ifade edildi.

Gece saatlerinden bu yana Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine düzenlenen 32 İHA saldırısı hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

Suudi Arabistan Sivil Savunması ise hava sahasında engellenen füzeden düşen parçaların doğu bölgesinde biri inşaat halinde iki evin çatısına düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, sınırlı maddi hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralanma olmadığı aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

