Suudi Arabistan'da 5 İHA İmha Edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Doğu Bölgesi'ndeki enerji tesislerinden birine yaklaşmakta olan 5 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Olayla ilgili can kaybı ya da hasara ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
