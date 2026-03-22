Suudi Arabistan'da İHA Engellendi

22.03.2026 11:11
Suudi Arabistan, doğuda bir insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde bir insansız hava aracının (İHA) engellendiğini belirtti.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin doğusunda bir İHA'nın imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İran'ın Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılarına tepki gösterilmişti.

Açıklamada, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki askeri ataşe ve yardımcısıyla 3 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarının istendiği belirtilmişti.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA

