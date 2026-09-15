Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif için tehlike uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif için tehlike uyarısı yapıldı

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Suudi Arabistan'da Ulusal Erken Uyarı Platformu, Mekke, Cidde ve Taif kentleri için tehlike uyarısı yayımladı. Sivil Savunma, halka güvenli yerlere gitme, yetkililerin talimatlarına uyma ve kalabalık oluşturmama çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif kentlerinin de olduğu çok sayıda bölgede erken uyarı sistemleri devreye alınarak halka güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından Mekke, Taif, Cidde için "tehlike" uyarısında bulunulduğu belirtildi.

Vatandaşlara olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları, yetkililerin talimatlarına uymaları ve kalabalık oluşturmaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca herhangi bir olay anında görüntü kaydı yapmamaları istendi.

Öte yandan açıklamada, uyarının hangi tehlikeye ilişkin olduğuna ve söz konusu riskin kaynağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif için tehlike uyarısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif için tehlike uyarısı yapıldı - Son Dakika
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