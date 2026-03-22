Suudi Arabistan'dan Taziye Mesajı

Suudi Arabistan, Katar'daki helikopter kazasında şehit olan 6 kişi için Katar ve Türkiye'ye taziye dileklerini iletti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Katar kara sularında rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle düşen helikopter kazasında şehit düşen personel için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Kardeş ülkeler Katar ve Türkiye halklarına en içten taziyelerimizi ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan taziye mesajında ayrıca, Katar ve Türkiye hükümetleri ile şehit düşen personelin aileleriyle dayanışma içinde olunduğu vurgusu yapıldı.

Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen askeri helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri ve 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirdi.