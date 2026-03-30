Suudi Arabistan Füzeleri Engelledi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Şarkiye bölgesini hedef alan balistik ve seyir füzesi saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Şarkiye bölgesini hedef alan 5 balistik füze ile 1 seyir füzesi saldırısının engellendiği belirtildi.
