Suudi Arabistan İHA'lara Müdahale Etti
Suudi Arabistan İHA'lara Müdahale Etti

18.05.2026 12:34
Suudi Arabistan, Irak'tan gelen 3 İHA'ya müdahale ettiğini açıkladı. Güvenlik önlemleri artırıldı.

RİYAD, 18 Mayıs (Xinhua) -- Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak'tan gelerek ülkenin hava sahasına giren 3 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiklerini duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, uygun yer ve zamanda karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını belirtti.

Maliki, ülkenin egemenlik ve güvenliğini ve vatandaşların ve ülkede ikamet eden kişilerin emniyetini hedef alan her türlü eyleme karşı gerekli tüm operasyonel önlemleri alıp uygulayacaklarını kaydetti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, son aylarda hava sahalarını ihlal eden çok sayıda İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu. ABD, İsrail ve İran'ın müdahil olduğu gerilim ve çatışmalar nedeniyle bölgede bir süredir istikrarsızlık yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

