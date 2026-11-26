Suudi Arabistan'ın Cazan'ında Husi tehdidine karşı erken uyarı sistemi devreye girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Husilerin hedefindeki Suudi Arabistan'ın Cazan kentinde, saldırı tehdidine karşı erken uyarı sistemi devreye alındı. Sistemin devreye girmesiyle kentte saldırı tehdidine karşı uyarı mekanizması çalışmaya başladı.
Husilerin hedefindeki Suudi Arabistan'ın Cazan kentinde saldırı tehdidine karşı erken uyarı sistemi devreye girdi
Kaynak: AA
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