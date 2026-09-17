Suudi Arabistan'ın güneyinde erken uyarı sistemi devreye alındı, tehlike kısa sürede geçti - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın güneyinde erken uyarı sistemi devreye alındı, tehlike kısa sürede geçti

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Abha ile Hamis Muşayt kentlerinde erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurdu. Uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istenirken, kısa süre sonra tehlikenin geçtiği açıklandı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Abha ile Hamis Muşayt kentlerinde erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Abha ile Hamis Muşayt kentlerinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.

Tehlikeye karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uyarı mesajı alan kişilerin sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli yere, özellikle bina içindeki pencerelerden uzak bir odaya geçilmesi ve ev ya da binadan çıkılmaması gerektiği belirtildi.

"Tehlike uyarısı" sona erdi açıklaması

Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa bir süre sonra açıklama yaparak, Abha ve Hamis Muşayt'ta "tehlikenin geçtiğini" belirterek ancak tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi vermedi.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçaklarının son 24 saatte Taiz ve Hacce vilayetlerine 37 hava saldırısı düzenlediğini ve saldırılarda sivillerden ölen ve yaralananların olduğunu öne sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait F-15 tipi savaş uçaklarının Hamis Muşayt Hava Üssü'nden havalandığını belirtti.

Seri, söz konusu uçakların son 24 saatte Yemen'in Taiz ve Hacce vilayetlerini hedef alan 37 hava saldırısı düzenlediğini, saldırılarda sivillerden ölen ve yaralananların olduğunu savundu.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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