Suudi Arabistan, koalisyonun İHA/füze tehdidine karşı müdahalesinin sürdüğünü duyurdu

Suudi Arabistan, Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun, ülkeye yönelik İHA ve seyir füzesi tehdidi tespit ederek müdahalede bulunduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Yemen'de meşru yönetimi destekleyen koalisyon, Suudi Arabistan'a yönelen İHA ve seyir füzelerinin tespit edilerek takibe alındığını bildirdi.

Koalisyon, tehdide karşı müdahalenin sürdüğünü aktardı.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Suudi Arabistan'daki 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda 19 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.