Suudi Arabistan ve ABD'den Orta Doğu Görüşmesi - Son Dakika
Suudi Arabistan ve ABD'den Orta Doğu Görüşmesi

17.04.2026 22:18
Faysal bin Ferhan ve Marco Rubio, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Hürmüz Boğazı'nı ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, özellikle de Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasının sürdürülebilirliğini güvence altına alma çabalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Lübnan'da sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesi olanaklarını da görüşen Bin Ferhan ve Rubio, bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarına katkı sunacak diplomatik çözümlerin önemini teyit etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve ABD'den Orta Doğu Görüşmesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Suudi Arabistan ve ABD'den Orta Doğu Görüşmesi - Son Dakika
