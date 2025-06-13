Suudi Arabistan ve ABD'den Orta Doğu'ya Vurgu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail'in İran'a saldırılarını ve bölgede gerginliğin düşürülmesini görüştüğü belirtildi.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Bin Selman ile Trump, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi, gerginliğin düşürülmesi ve soğukkanlı olunmasının yanı sıra Orta Doğu'da güvenlik, barış ve istikrarın sağlanması için ortak eylemlerin önemine işaret etti.
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