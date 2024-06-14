Suudi Arabistan ve Çin, Mekke'de insansız hava taksisi denemesi gerçekleştirdi

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RİYAD, 14 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistanlı ve Çinli şirketler Çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde insansız hava taksinin ilk denemesini başarıyla gerçekleştirdi.

Test, çeşitli sektörlerde ileri teknoloji entegrasyonu alanında uzmanlaşan Suudi firma Front End Limited Şirketi ile Çinli otonom hava aracı teknolojisi platform şirketi EHang tarafından ortaklaşa yürütüldü.

Deneme, Müslümanlar için en kutsal şehir olan Mekke'de Hac dönemlerinde seyahat hızını, verimliliğini ve sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi Başkanı Abdülaziz el Duailej, "Bu deneme, Gelişmiş Hava Hareketliliği çözümlerinin Suudi Arabistan'daki havacılık düzenine entegre edilmesinde önemli bir ilerlemeye işaret ediyor" dedi.