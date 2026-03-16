Suudi Arabistan ve Katar'dan Bölgesel Görüşme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.