Suudi Arabistan ve Suriye İlişkileri Gözden Geçirildi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bin Ferhan'ın, başkent Riyad'daki makamında Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda güçlendirme yollarının ele alındığı aktarılan açıklamada, Bin Ferhan ve Şeybani'nin ayrıca bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Riyad'a ziyaretiyle ilgili başka detay verilmedi.