Suudi Arabistan ve UAEA'dan Nükleer Güvenlik Görüşmesi - Son Dakika
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Suudi Arabistan ve UAEA'dan Nükleer Güvenlik Görüşmesi

03.06.2026 21:37
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, UAEA Başkanı Grossi ile nükleer güvenlik konularını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer güvenlik konularını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan, başkent Riyad'da Grossi'yi kabul etti.

Görüşmede, Suudi Arabistan ile UAEA arasındaki iş birliği ilişkileri ele alınırken, özellikle nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ile nükleer emniyet ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı ve Ekonomi ile Kalkınma İşlerinden Sorumlu Genel Denetçi Abdurrahman er-Rasi, Silahsızlanma Dairesi Başkanı Suud bin Bedir Al Suud ile Dışişleri Bakanlığında tam yetkili bakan olarak görev yapan Menal Rıdvan da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve UAEA'dan Nükleer Güvenlik Görüşmesi - Son Dakika

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