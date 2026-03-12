Suudi Arabistan ve Umman'dan Füze İhlaline Tepki - Son Dakika
Suudi Arabistan ve Umman'dan Füze İhlaline Tepki

12.03.2026 22:27
Suudi Arabistan ve Umman, İran’dan gelen balistik füzeler ve İHA'ların hava savunma ile engellendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan ve Umman, İran kaynaklı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı açıklamada, hava sahasında 2 balistik füze ve 12 İHA saldırısının tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan Rubülhali Çölü'ndeki Şeybe Petrol Sahası'na doğru ilerleyen 9 İHA'nın imha edildiği ifade edildi.

Ülkenin doğusundan hava sahasına giren bir balistik füze ve 3 İHA'nın imha edildiğine işaret edilen açıklamada, güneydoğudaki el-Harec vilayetinde yer alan Prens Sultan Hava Üssü'ne doğru fırlatılan bir balistik füzenin daha hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Bu arada Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Harec vilayetinde saldırı tehdidi nedeniyle sirenlerin çaldığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan haberde, Hürmüz Boğazına uzanan Hasab vilayeti hava sahasında tespit edilen bir İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, olayda can kaybı ve maddi hasara yol açan bir durum olmadığına işaret edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

SON DAKİKA: Suudi Arabistan ve Umman'dan Füze İhlaline Tepki
