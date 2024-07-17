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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ikili ilişkileri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan habere göre Bin Selman, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Bin Selman'ın Pezeşkiyan'ı cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından dolayı tebrik ettiği aktarılan haberde, ikilinin, ülkeleri arasındaki ilişkinin geldiği seviyeyi takdir ettikleri kaydedildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İran Cumhurbaşkanı ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğini çeşitli alanlarda ilerletmenin önemini vurguladı.