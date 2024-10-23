Suudi Bakan Blinken ile Gazze'yi Görüştü

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Gazze Şeridi ve Lübnan'daki durumu görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan ve Blinken, başkent Riyad'da bir araya geldi.

Bakanlar, ABD-Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze ve Lübnan'daki durum ve bu konudaki çalışmalar olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 11. kez Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'a gelmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 792 Filistinli öldü, 100 bin 412 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.