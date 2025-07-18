Suudi Bakan'dan İsrail Uyarısı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşmesinde, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Ferhan, Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in Suriye topraklarına saldırı ve müdahalelerini kınayan Bin Ferhan, "Suriye'nin bağımsızlık ve egemenliğine saygı gösterilmeli, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılar durdurmalıdır." dedi.

Suriye hükümetinin ülkede iç barışı ve toprak bütünlüğü korumak üzere tüm topraklarında egemenliğini sağlamasına destek verilmesi çağrısında bulunan Bin Ferhan, ABD'nin Suriye'de güven ve istikrarın sağlanması yönünde sarf ettiği çabaları takdir etti.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

Suriye'nin güneyindeki Süveyda vilayetinde 13 Temmuz'da bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bunun ardından bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılarını sürdürdü.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz'da çatışmalar yeniden alevlenirken, güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.