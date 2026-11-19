Suudi Savunma Bakanı Bin Selman, CENTCOM Komutanı Cooper ile Riyad'da görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Brad Cooper ile başkent Riyad'da görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki savunma işbirliği olanakları ile bölgede güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması yolları ele alındı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Brad Cooper ile bir araya geldi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Bin Selman ve Cooper'ın başkent Riyad'da görüştüğü belirtildi.
Görüşmede iki ülke arasındaki savunma işbirliği olanaklarının yanı sıra bölgede güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması yolları ile ortak ilgi alanına giren konular ele alındı.
Kaynak: AA
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