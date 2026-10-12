Suudi Sivil Savunma, Abha'da tehlike alarmı verildiğini duyurdu, tehlike geçti - Son Dakika
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Suudi Sivil Savunma, Abha'da tehlike alarmı verildiğini duyurdu, tehlike geçti

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, güneydeki Abha için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu. Uyarı alanlardan sakin olup resmi talimatlara uymaları istenirken, kısa süre sonra tehlikenin geçtiği ancak niteliğinin açıklanmadığı belirtildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Abha kenti için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Abha kentinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.

Tehlikeye karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Açıklamada, tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli yere, özellikle bina içindeki pencerelerden uzak bir odaya geçilmesi ve ev ya da binadan çıkılmaması gerektiği belirtildi.

Dışarıda olanların da en yakın binaya girmeleri istenen açıklamada, sağlam bir bariyerin arkasına siper alınması gerektiği aktarıldı.

Sivil Savunma Müdürlüğünün erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, kentte "tehlikenin geçtiği" belirtildi ancak tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve kritik altyapı tesisleri, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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