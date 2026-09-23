Suudi Sivil Savunma, Cazan ve Necran'da tehlikenin türünü açıklamadan uyarı yayımladı - Son Dakika
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Suudi Sivil Savunma, Cazan ve Necran'da tehlikenin türünü açıklamadan uyarı yayımladı

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Cazan ve Necran'da potansiyel tehlikelere karşı uyarı yayımladı. Açıklamada vatandaşların acil durum protokollerine uyması ve yetkili makamların talimatlarını takip etmesi vurgulandı. Tehlikenin türüne ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Cazan ve Necran bölgelerinde potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamayla, Cazan ve Necran'da yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verildi.

Açıklamada, bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının, yetkili makamların talimat ve uyarıları dikkatle takip etmelerinin önemine vurgu yapıldı.

Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun askeri operasyonlarına misilleme olarak sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

Kaynak: AA
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