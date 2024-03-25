Suvarnabhumi Havalimanı\'nda Elektrikli Taksi Hizmeti Başladı

ÇEKİM TARİHİ: 15 Mart 2024
1. Suvarnabhumi Havalimanı'ndan çeşitli görüntüler
2. Suvarnabhumi Havalimanı'ndaki elektrikli otomobillerden çeşitli görüntüler
5. Suvarnabhumi Havalimanı'ndan çeşitli görüntüler
Bangkok'ta bulunan ve yılda 50 milyondan fazla yolcuyu ağırlayan Suvarnabhumi Havalimanı, Tayland'ın en işlek havalimanı olma özelliğini taşıyor.
Sürdürülebilir seyahat seçeneklerine ihtiyaç duyulduğunun bilincinde olan Tayland Havalimanları (AOT), elektrikli taksi hizmetleri sunmak üzere Ocak ayından bu yana Çinli elektrikli araç üreticisi GAC Aion ile güçlerini birleştirdi.
Bu girişim yalnızca yolcu deneyimini iyileştirmeyi değil, aynı zamanda havalimanını daha yeşil bir geleceğe doğru taşımayı da amaçlıyor.
58 yaşındaki Suchat, sekiz yıldır taksicilik sektöründe çalışıyor.
7 adet içten yanmalı motorlu taksiye sahip olan Suchat, kısa süre önce GAC Aion marka bir elektrikli taksi satın alarak kendi yolculuğunda önemli bir değişim başlatmış.
"Elektrikli araçların daha az hava kirliliğine neden olduğunu düşünüyorum. Elektrikli bir arabanın motoru benzinli bir arabanınkinden daha kötü değil. Hemen hemen tüm yolcular bu elektrikli taksinin neredeyse hiç ses çıkarmamasına ve benzinli araçlara kıyasla çok daha sarsıntısız ilerlemesine hayran kalıyor."
"Fosil yakıtlı veya sıkıştırılmış doğalgazlı bir aracın maliyeti kilometre başına yaklaşık 0,35 ila 0,4 yuan (yaklaşık 4,8 ila 5,5 ABD senti) iken, elektrikli bir aracın maliyeti 0,15 ila 0,2 yuan (yaklaşık 2,1 ila 2,8 sent). Yani kilometre başına 0,2 yuan (yaklaşık 2,8 sent) daha ucuz. Bu durum ise taksi şoförlerini değişiklik yapmaya iten kritik bir faktör."
Tayland'ın otomotiv sektörü elektrikli araç kullanımında büyük bir artışa tanıklık ederken, Çinli otomobil üreticileri bu dönüşümde başı çekiyor.
Sadece 2023 yılında Tayland'daki tamamen elektrikli araç satışları 73.000 adedi aşarken, bir önceki yıla kıyasla yüzde 603,66 oranında şaşırtıcı bir artış kaydetti.
Bu araçların yüzde 80'inden fazlasının Çinli markalara ait olması ise ülkenin otomotiv tercihlerinde köklü bir değişime işaret ediyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'tan bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Suvarnabhumi Havalimanı'nda Elektrikli Taksi Hizmeti Başladı - Son Dakika
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