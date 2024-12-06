Suveyda'da Esed Rejimine 24 Saat Süre

Suriye'nin güneyinde Dürzi ağırlıklı nüfusa sahip Suveyda ilindeki silahlı yerel gruplar, Beşşar Esed rejimi güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanıdı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kentte yerel grupların temsilcileri ile rejim heyeti arasında görüşme yapıldı.
Suveydalı gruplar, görüşmede rejimden il genelinden güçlerini çekmesini istedi. Çatışma istemediklerini belirten silahlı gruplar, rejim güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanıdı.
Bu arada, Suveyda Emniyet Müdürlüğü binası, yerel gruplar tarafından kontrol altına alındı.
Söz konusu silahlı yerel grupların diğer askeri muhaliflerle doğrudan bir bağı bulunmuyor.
Suveyda genelinde halk, bir yılı aşkın süredir rejim karşıtı gösteriler yapıyor. Gösterilerde muhaliflerin "devrim bayrağı" yer alıyor.
Suriye'deki gelişmeler
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.
Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.
Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.
Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.
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