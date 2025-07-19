Süveyda'da Şiddet Olayları Artıyor

SÜVEYDA, 19 Temmuz (Xinhua) -- Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinin batı kırsalında, cephe hattı yakınlarındaki bir yolda yürüyen yerel savaşçılar, 18 Temmuz 2025.
Suriye geçici yönetimi, Süveyda ilinde tırmanan şiddet olayları karşısında cuma günü itidal çağrısında bulunarak, çatışmaları kontrol altına almak amacıyla bölgeye kuvvet konuşlandırma taahhüdünde bulundu. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
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