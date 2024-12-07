Suveyda'da Silahlı Gruplar Kontrolü Ele Geçirdi

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SUVEYDA, 7 Aralık (Xinhua) -- Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde yerel silahlı gruplar cuma akşamı polis karakolu ve bazı diğer güvenlik birimlerinin kontrolünü herhangi bir silahlı çatışma yaşanmadan ele geçirdi.

Xinhua muhabirinin aktardığına göre, hükümet ve güvenlik tesislerini koruma amacı taşıdıklarını öne süren gruplar, merkezi devlet hastanesi çevresi başta olmak üzere Suveyda'nın merkezinde yoğun bir şekilde konuşlandı. İnternette paylaşılan videolarda polis memurlarının görev yerlerini barışçıl bir şekilde terk ettikleri görülüyor.

Şehirde büyük çaplı çatışmalar yaşanmamasına rağmen, Suveyda sokaklarında aralıklı silah sesleri duyuldu. Bu durum, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine ve dükkanların kapanmasına yol açtı.

Adının gizli kalması şartıyla konuşan silahlı grup üyelerinden biri, güvenlik durumunun hala kırılgan olduğunu ifade etti.

Xinhua'ya konuşan bir kaynak, Suveyda'nın en büyük silahlı gruplarından biri olan Onurlu Adamlar Hareketi'nin en az 2 mensubunun bir askeri karakol yakınlarında çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Suudi sermayeli Al Arabiya televizyonu, bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Suveyda'daki silahlı grupların şu anda kentin yüzde 70'ini kontrol ettiğini bildirdi.