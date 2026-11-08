Sybiha, Zaporijya NGS'de dış elektriğin yıl başından beri 16. kez kesildiğini duyurdu - Son Dakika
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Sybiha, Zaporijya NGS'de dış elektriğin yıl başından beri 16. kez kesildiğini duyurdu

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Zaporijya NGS'nin dış elektrik kaynağını bu gece kaybettiğini ve bunun yıl başından beri 16. kez yaşandığını bildirdi. Sybiha, santralin güvenliğinin iki hafta yetecek acil durum dizel jeneratörlerine bağlı olduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ülkesinde Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yılın başından bu yana 16. kez tüm dış kaynaklı elektriğini kaybettiğini bildirdi.

Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya NGS'nin bu gece dış elektrik kaynağını kaybettiğini belirtti.

Söz konusu santralde bu durumun yılın başından beri 16. kez meydana geldiğini kaydeden Sybiha, "Rusya'nın işgal ettiği Zaporijya Nükleer Santrali'nin nükleer güvenliği, bir kez daha, yakıt rezervleri sınırlı çalışma koşullarında yalnızca iki hafta yetecek olan acil durum dizel jeneratörlerine bağlıdır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın enerji tesislerine saldırıları sürdürerek Avrupa'nın nükleer güvenliği için ciddi riskler oluşturduğunu savunan Sybiha, "Rusya'nın işgalinin sonuçlarına karşı tüm bir kıtayı rehin alma hakkı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve ekibine santralin güvenliğiyle ilgilendiklerinden dolayı teşekkür ederek, "Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin nükleer güvenliğine yönelik tehditlerin ve enerji tedarikindeki sorunların tek kaynağı olmuştu ve olmaya devam ediyor." yorumunu yaptı.

Santralin Ukrayna'nın kontrolüne dönmesi gerektiğini ifade eden Sybiha, Zaporijya NGS'yi yöneten Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'a yönelik uluslararası yaptırımların uygulanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Dmitro KulebZaporijyaPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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