T3 Vakfı IAF Üyesi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

T3 Vakfı IAF Üyesi Oldu

T3 Vakfı IAF Üyesi Oldu

T3 Vakfı, uzay alanında Türkiye'yi temsil etmek için Uluslararası Uzay Federasyonu'na katıldı.

14.10.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Türkiye'ye uzay liginde basamak atlatma hedefiyle Uluslararası Uzay Federasyonuna (IAF) üye oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türkiye'yi uzay, havacılık ve teknoloji alanında önde gelen TEKNOFEST'lerle buluşturan ve bu alanda çok sayıda nitelikli insan yetiştirmenin önünü açan kurum, çalışma alanına bir yenisini ekledi.

T3 Vakfı'nın, uzay ekonomisini canlı tutmak ve uzay ekosistemini geliştirmek amacıyla kurulan IAF'a üyeliği, bu yıl 14-18 Ekim tarihlerinde İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirilen 75. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC) onaylandı.

80 ülkeden 563 üyesiyle dünyanın en önemli ve en büyük uzay yapılanması olan IAF, her yıl düzenlediği IAC ile sektördeki güncel gelişmelerin ele alınmasına platform sağlıyor.

"Buraya üye olmamız son derece önemli"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, AA muhabirine, geçen yıl ilk defa T3 Vakfı olarak TEKNOFEST'te derece alan ekiplerle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 74. IAC'ye katıldıklarını hatırlattı.

Kongredeki atmosferden çok etkilendiklerini belirten Hıdır, TEKNOFEST gibi dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivalini düzenleyen kurum olarak, uzay alanındaki en prestijli kongrenin de mutlaka bir parçası olmaları gerektiğini söyledi.

Hıdır, Bakü dönüşü IAF'a üyelik için başvurduklarını ve 1 yıllık değerlendirme süreci geçirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Şimdi 75. IAC'te düzenlenen IAF Genel Kurulu'nda üyeliğimiz onaylandı. Uzay alanında yapılan çalışmaları yakından izlemek ve uzay ajanslarının çalışmalarını yürüten kurumların bulunduğu bir federasyonun içinde bulunmak kritik öneme sahip. Üyeliğimiz, IAF tarafından düzenlenen kongre, etkinlik ve toplantılara katılım sağlayarak ülkemizin uzay alanındaki faaliyet ve hedeflerini uluslararası arenada anlatabilmemize ve ülkemizin uzay çalışmalarına basamak atlatmamıza imkan tanıyacak. Ayrıca 2026'da Antalya'da düzenleyeceğimiz 77. IAC öncesinde ülkemizden önemli firmalarla birlikte buraya üye olmamız son derece önemli."

TEKNOFEST finalistleri Milano'da

IAC Komitesi'nin her yıl öğrenciler tarafından gelen makaleleri değerlendirerek, uygun bulduklarını sunum yapmaları için kongrelere davet ettiğini dile getiren Hıdır, burada da TEKNOFEST olarak yer aldıklarını aktardı.

Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST'lerde finale kalan ekiplere özel bir çağrı açtıklarını ve Milano'daki kongre için birer makale hazırlamalarını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, TEKNOFEST'teki biyoteknoloji, dikey inişli roket ve uzayla ilgili projelerini geliştirerek, 75. IAC'de sunulmak üzere makaleler hazırladı, bunları IAC'ye gönderdiler. IAC teknik heyeti çalışmaları değerlendirdi ve TEKNOFEST'ten çıkan öğrencilerimizin 7'sinin makalesi kabul edildi. Bunların içerisinde 2 tane lise öğrencisi var. Biz de onların T3 Vakfı olarak yol ve konaklamalarını karşıladık. TEKNOFEST'ten ekiplerimiz, yarışmalarda ortaya koydukları çalışmalarını akademik bir çıktıya dönüştürdü ve şimdi burada 7 ayrı makalenin sunumunu gerçekleştirecekler. Bu da bizim için çok büyük bir gurur."

IAF hakkında

IAF, sektörün önde gelen uzay ve savunma kuruluşlarından biri olarak 1951'de Fransa'nın başkenti Paris'te kuruldu. Her yıl düzenlenen, tüm küresel uzay aktörlerinin bir araya geldiği IAC'ye ev sahipliği yapan IAF'a üye olunması, özellikle uluslararası işbirliklerinin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Havacılık, Türkiye, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel T3 Vakfı IAF Üyesi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:14 Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu Cinnet getiren adam, dehşet saçtı Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı
20:58 Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
19:05 Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok
17:01 Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı
15:30 Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı: Mekanın sahipleri hatırlatıldı Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı: Mekanın sahipleri hatırlatıldı
10:04 Berat Albayrak geri mi dönüyor İşte kulislerde konuşulan iddia Berat Albayrak geri mi dönüyor? İşte kulislerde konuşulan iddia
09:58 Repçi Kanye West’ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum Repçi Kanye West'ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum
09:48 Filenin Sultanları’ndan Melissa Vargas’a sürpriz doğum günü partisi Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a sürpriz doğum günü partisi
09:46 Afra Saraçoğlu’nun ’hayatımın elbisesi’ notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu Afra Saraçoğlu'nun 'hayatımın elbisesi' notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:17 Çin, Tayvan’ı çevreleyen askeri tatbikata başladı Çin, Tayvan'ı çevreleyen askeri tatbikata başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 22:25:25. #1.13#
SON DAKİKA: T3 Vakfı IAF Üyesi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.