Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade

Tacizden tutuklanmıştı! CHP\'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
25.02.2026 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu bulunan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında 16 yaşındaki bir kıza gönderdiği mesajlar nedeniyle başlatılan soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Tutuklanan Dede’nin 15 yaşındaki kızı A.D, mesajları babasının değil, kıskançlık sonucu kendisinin attığını söyledi. Ancak savcılık, teknik inceleme bulgularının bu beyanla örtüşmediğini bildirdi.

Giresun’un Görele ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Hasbi Dede’nin, belediyede çalışan çaycının 16 yaşındaki kızı T.T.’ye sosyal medya üzerinden mesajlar gönderdiği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen Dede tutuklandı.

MESAJLAR İDDİANAMEDE YER ALDI

Hazırlanan iddianamede Dede’nin mağdur kıza, “Ben nasıl erkeğim, etkiliyorsun beni, ben sana açılmışım, sevgilin olabilir sorun yok, beni beğeniyor musun, bu saatte neden yazar bir adam sence” şeklinde mesajlar gönderdiği yer aldı.

Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK GELİŞME

Soruşturmada yeni bir aşamaya geçilmesine neden olan gelişme ise 16 Şubat’ta yaşandı. Bir psikolojik danışman, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak Dede’nin 15 yaşındaki kızı A.D.’nin seans sırasında söz konusu mesajları kendisinin attığını söylediğini bildirdi.

DEDE'NİN KIZI: KISKANÇLIK YÜZÜNDEN HEPSİNİ BEN YAZDIM

Sabah'tan Özgür Özdemir'in haberine göre; bu ihbarın ardından A.D. ve annesi savcılığa giderek ifade verdi. A.D., mağdur T.T.’yi tanıdığını, onun sevgilisine karşı platonik hisler beslediğini ve kıskançlık nedeniyle T.T.’yi zor durumda bırakmak istediğini iddia etti. Bu amaçla babasının şarjda bulunan telefonunu aldığını, Instagram ve WhatsApp üzerinden mesajlaştığını, ardından da uygulamaları ve mesajları sildiğini savundu.

Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Hasbi Dede'nin mağdura gönderdiği iddia edilen mesajların bir kısmı

SAVCILIK: BEYANLA TEKNİK İNCELEME ÖRTÜŞMÜYOR

Ancak savcılık kaynakları, yapılan siber incelemenin bu anlatımla çeliştiğini belirtti. A.D.’nin sildiğini söylediği uygulamaların, telefona el konulduğunda aktif ve yüklü halde bulunduğu tespit edildi. Ayrıca A.D.’nin kendi telefonunda yer alan ve babasına yönelik yazıldığı belirtilen, suçu üstlendiği izlenimi veren mesajın da delil oluşturmak amacıyla sonradan yazılmış olabileceği değerlendirildi.

NE OLMUŞTU?

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Gündem, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Yalan bunların ağzına yuva yapmış 66 7 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    2 gündür yoktun lan zam haberlerinde noldu 15 30
    Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    devrim ulaş, adam diyor Çanakkale boğazı sen diyorsun Karagümrük yanıyor 23 3
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Erken yaşta Alzheimer Belirtileri bir psikiyatriye görün bence evrimsiz evrim:)))) 11 1
  • Cait Koç Cait Koç:
    bir baba evladını kullanırmı kendini kurtarmak için.yazıklar olsun,böyle baba olmaz olsun.. 41 1 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Suçu temizlemişler çok aşikar nasılsa ceza almayacak bi yolunu bulacaktı 19 0 Yanıtla
  • Ali Başuşagı Ali Başuşagı:
    ah ah yazıklar olsun 5 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Cibiliyet sorunu sadece babada değil anlaşılan tüm aileyi kaplamis 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
ABD, Karayipler’de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor Seyahat süresi 2 saate düşecek 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında turun anahtarını açıkladı Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında turun anahtarını açıkladı

16:43
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
15:51
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:42
Şehit babaya son veda
Şehit babaya son veda
14:39
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez
20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 17:35:13. #7.11#
SON DAKİKA: Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.