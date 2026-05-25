TAG Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

25.05.2026 19:37
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) tırın, yol kenarında arızalanan tır ve yardım etmek için duran otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

H.K. (25) idaresindeki 73 ABH 289 tır, Nurdağı istikameti Narlı gişeleri mevkisinde arızalandı. Tırın arızalandığını gören 34 LH 0409 plakalı otomobil sürücüsü M.F.Ç, (29) yardım için durdu.

Aynı yönde seyreden İ.K. yönetimindeki 01 AEB 552 plakalı tır, yol kenarındaki tır ve yardım için bekleyen otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İ.K, M.F.Ç. ile H.K, ambulanslarla Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

19:14
19:05
18:38
18:28
17:02
16:55
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 19:48:53. #7.13#
