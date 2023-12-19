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Tahnit sanatı ile ölen ve nesli tehlike altında olan hayvanlar gelecek nesillere aktarılıyor - Son Dakika
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Tahnit sanatı ile ölen ve nesli tehlike altında olan hayvanlar gelecek nesillere aktarılıyor

Isparta'da yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Fatih Sezer, tahnit sanatı ile ölü hayvanları sanat eseri haline getirerek gelecek nesillere aktarıyor. Babasının avcılığından etkilenen Sezer, çocukluğundan beri tahnit sanatı ile uğraşıyor ve hayvan sevgisini bu sanata yansıtıyor.

Tahnit sanatı ile ölen ve nesli tehlike altında olan hayvanlar gelecek nesillere aktarılıyor
19.12.2023 - 20:13,
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Ölen ve nesli tehlike altında olan hayvanların içlerini doldurarak gelecek nesillere aktarıyor

Babasının avcılığından etkilendi, çocukluğundan beri tahnit sanatı ile uğraşıyor

69 yaşındaki tahnit ustası "Tahnit hayvan sevgisidir"

ISPARTA - Isparta'da yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Fatih Sezer, tahnit sanatı olarak bilinen hayvan doldurma sanatı ile ölü hayvanları sanat eseri haline getiriyor.

Isparta'da yaşayan 57 yıllık tahnit ustası Mehmet Fatih Sezer, Isparta merkezde tuhafiyeciler sitesi içerisinde bulunan atölyesinde, yasal yollarla avlanan veya doğal yollarla ölen ve nesli tehlike altında olan hayvanların içlerini doldurarak gelecek nesillere aktarıyor. Ortaokulda babasının avcılık yapmasından etkilenerek tahnit sanatını yapmaya başladığını belirten Sezer, "1966 Isparta'ya geldik. Ortaokula burada başladım. Tahnit sanatına ticari anlamlı o zaman başladım. Yoktu Isparta'da, hala yok bölgede tahnit sanatını yapan tek ustayım" dedi.

Çevre illerden hayvanlarını doldurmak için gelen insanların çok olduğunu söyleyen tahnit ustası Sezer "Eski avcılar beni çok iyi bilir. Avladıkları hayvanları çok getirirlerdi" şeklinde konuştu.

"Tahnit sanatı hayvan sevgisidir"

Tahnit sanatını hayvan sevgisi olarak tanımlayan Sezer, "Ben hayvanları sevdiğim için de bu işe başladım. Babam vururdu av hayvanlarını, ben üzülürdüm onlara. Hayvanları alıp dolduracağım diye uğraşırdım. Babam zaman sonra doldurduğum hayvanları çok beğenmeye başladı. Yaptıklarımı avcılara satıp parasını bana getiriyordu. Benim harçlığım oluyordu. Isparta'ya geldikten sonra tam anlamıyla tahnit sanatına başladım. Bütün eski avcılar hayvan getiriyorlardı, cep harçlığımı çıkarıyordum. Okul masraflarımı çıkarıyordum, bazen de kardeşlerime kazandığım paradan verirdim" dedi.

Sezer, tahnit sanatının en önemli unsurlarından birinin hayvanın öldüğü zaman beklememesi ve taze taze doldurulması olduğunu kaydetti.

"Çok uğraştım ama kimseye öğretemedim"

Tahnit sanatını çevresindeki insanların ya da meraklı olanların öğrenmesi için çaba harcadığı belirten Sezer, "Mustafa isminde eski bir çırağım vardı, ona öğretmeyi çok istedim ama beceremedi. Şimdi bana da öğret diyenler var ama kimseye öğretemedim. Bana da kimse öğretmedi, ben kendi kendime öğrendim. Babam destek verdi bana sadece" şeklinde konuştu.

Sezer konuşmasının devamında şimdiye kadar sansar, sincap, keklik, tilki, kuş ve alageyik gibi birçok hayvanı doldurduğunu belirtti.

Kaynak: İHA
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