Tahran'da Alışveriş Merkezinde Yangın

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında yer alan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde yangın çıktığı bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangının dumanı kentin uzak bölgelerinden görüldü.
Binadakilerin tahliye edildiği belirtilirken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Yangının çıkış nedenine ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
