Tahran'da Saldırı: Havalimanı ve Sinagog Hedef Alındı

İran basını, başkent Tahran'da iç hat uçuşları için hizmet veren Mehrabad Havalimanı, bir sinagog ile Tehranpars ve Saadetabad semtlerindeki yerleşim alanlarının geceden bu yana ABD ve İsrail'in saldırılarının hedefi olduğunu duyurdu.

Devlet televizyonunun haberine göre, hedef alındığı belirtilen noktalar arasında Tahran'ın Tehranpars ve Saadetabad semtlerinde bir yerleşim alanı, İnkılap bölgesinde bir sinagog, Mehrabad Havalimanı ve Hakim Otoyolu üzerinde bir nokta yer aldı.

Saldırıda hedef alınan otoyol üzerindeki bir elektrik trafo merkezinde hasar oluştuğu belirtildi.

Ayrıca Mevlevi bölgesindeki ticari dükkanların da saldırıda zarar gördüğü aktarıldı.