Taiwan'da Tayfun Uyarısı

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TAİPEİ, 30 Ekim (Xinhua) -- Taiwan, yaklaşan Kong-rey Tayfunu için kara uyarısı yayımladı. Uyarı, Taiwan Meteoroloji İdaresi tarafından Çarşamba günü erken saatlerde yapıldı. İdare, Salı günü de deniz uyarısında bulunmuştu.

Tayfunun Perşembe günü öğleden sonra adaya ulaşabileceği belirtildi.

Kong-rey Tayfunu'nun Çarşamba günü saat 09.00 itibarıyla adanın en güney noktasının yaklaşık 480 kilometre güneydoğusunda yoğunlaştığı ve kuzeybatıya doğru saatte yaklaşık 15-20 kilometre hızla hareket ettiği kaydedildi. Tayfunun merkezine yakın bölgelerdeki maksimum rüzgar hızı ise saatte 184 kilometreye ulaşmış durumda.

Kara uyarısı Taiwan'ın güney ve doğusundaki Hualien, Taitung, Pingtung ve Hengchun Yarımadası'nı kapsıyor.

Meteoroloji idaresi Çarşamba günü adanın kuzey ve doğu kesimlerinde yoğun yağış görüleceğini, Perşembe'den Cuma'ya kadar ise ada genelinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.