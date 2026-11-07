Taiz'de sağlık tesislerinin yüzde 80'i Husilerin ablukası yüzünden hizmet dışı kaldı

Yemen'in güneybatısında bulunan Taiz kentindeki sağlık tesislerinin yüzde 80'inin İran destekli Husilerin uyguladığı abluka nedeniyle hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Taiz'deki Tıp ve Çevre Komitesinden yapılan açıklamada, şehirdeki sağlık ve çevre krizinin derinleştiği uyarısında bulunuldu.

Komite, Husilerin uyguladığı abluka nedeniyle yakıt, personel ve tıbbi malzeme eksikliği yaşanan sağlık tesislerinin yüzde 80'inin hizmet dışı kaldığını belirtti.

Yolların kapalı kalmaya devam etmesi, ilaç ve tıbbi malzeme girişi ile hasta ve ambulans geçişlerinin engellenmesi sebebiyle geriye kalan sınırlı sayıdaki tesisin de tamamen durma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu uyarısı yapıldı.

Ablukanın sağlık, çevre ve insani koşulların kötüleşmesine yol açtığı kaydedilen açıklamada, Husiler, yakıt ve temel malzemelerin girişini engellemekle suçlandı.

Yemen'in en büyük vilayetlerinden Taiz, kontrol bakımından bölünmüş durumda.

Resmi olmayan tahminlere göre Husiler, vilayet yüzölçümünün yüzde 70'inden fazlasını kontrol ederken hükümet güçleri, kırsal ve sahil kesimlerinde varlık gösteriyor.