Taksi Esnafına Arazi Tahsisi İmkanı - Son Dakika
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Taksi Esnafına Arazi Tahsisi İmkanı

Kültür turizm bölgelerinde taksi esnafına arazi tahsisi için yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

28.09.2024 12:18
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Kültür turizm koruma ve gelişim bölgelerinde faaliyet sürdüren taksi esnafının kurduğu kooperatifler veya odalar için, taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde birinden az olmamak üzere, Arazi Tahsis Komisyonunca belirlenecek bedel üzerinden arazi tahsis edilebilecek.

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, turizm yatırımı veya işletmesi belgeli tesiste izinsiz olarak yapıldığı tespit edilen kapasite artışlarında, izinsiz olarak kullanılan dönem için ek kullanım bedelinin on katı ödeme alınacak ve bu kesin tahsisin iptal edilmesine engel teşkil etmeyecek.

Yönetmelikle, kiralanan ücretsiz girişli günübirlik tesis alanlarında karavan park alanı yapılabilmesine de imkan tanındı.

"Kültür turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde turistik tesislerin atık su arıtma tesisi ve katı atık tesisleri ve diğer altyapı hizmetlerini yürütmek üzere kamu kuruluşları ile mahalli idarelerin kurmuş oldukları birliklere, idari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan yapı ve tesislerin inşa edileceği yerler de dahil olmak üzere ilansız ve bedelsiz arazi tahsis edilebilir." hükmüne "turizm ulaşım hizmetleri" de eklendi.

Böylece, bölgede faaliyet sürdüren şirketler veya mahalli idarelerin kurmuş oldukları şirketlerin yanı sıra, taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde birinden az olmamak üzere Arazi Tahsis Komisyonunca belirlenecek bedel üzerinden, taksi esnafınca kurulan kooperatifler veya odalar için de arazi tahsisi yapılabilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Turizm, Hukuk, Emlak, Son Dakika

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