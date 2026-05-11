Taksi Şoförü Silahlı Saldırıyı Aşağıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taksi Şoförü Silahlı Saldırıyı Aşağıladı

11.05.2026 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksi şoförü, şüphelinin silah çekmesi sonrası yaşadığı zorlu anları anlattı ve cesaretini vurguladı.

1) TAKSİ ŞOFÖRÜ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Taksi şoförünün, şüphelinin tüfeğini almaya çalıştığı anlar araç içi kamerasında (2)

Taksi şoförü Ramazan Yıldırım, yaşananları anlattı. Ramazan Yıldırım, taksi talebi üzerine adrese gittiğini belirterek, "İhbar üzerine adrese polis yönlendirilmiş. Tam o sırada şahıs arabaya binerken polisler yetişti ve polisler silah çekince kendisi de silah çekti. Yanındaki bayanı siper etti. Tam o anda ben kaçacaktım, silahı bana doğrulttu, aracın içine binip 'Gaziantep'e doğru hareket et' dedi ben mecbur kaldım. Polisler peşimize düştü. Yolun 5'inci kilometresinde polislere ateş açtı, 13'üncü kilometrede yine ateş etti. Yavuzeli ilçesi uygulama noktasında yine polislere ateş açtı, durma dedi. Daha birçok uygulama noktasında polislere ateş açıp trafik ışıklarında beni durdurmadan direkt geçirdi. En son Gaziantep'te Galericiler Sitesi'nde polisler yolu kesmişti, hareket edecek durum kalmadı" dedi.

'YİNE OLSA YİNE YAPARDIM'

Yol boyunca şüpheliyi ikna etmeye çalıştığını anlatan Yıldırım, "Polislere direkt ateş etmeye başlamıştı, ben mecbur kaldım müdahale etmek zorunda kaldım. Silaha iki elimle sarıldım. Polise değmesini engelledim. Silahı tekrar içeriye çekince müdahale edip, silahı elinden aldım. Kendisi ile baya mücadele ettim ve silahı dışarı attım. Ben çıkınca da polis kendisini aldı. Mücadele sırasında elim paramparça oldu. Elimde 7 dikiş var. Şükürler olsun benim gibi cesaretli bir taksiciye denk geldi. Kimsenin burnu kanamadan olay bitti. Şahsın madde kullandığını söylüyorlar. Arabaya bindiğinde de yanında alkol vardı ve araç içinde içtiler. Müdahale etmemiş olsaydım ya bana ya kendisine ya da polislere bir zarar görecekti. Yine olsa yine yapardım. Çok ikna etmeye çalıştım. Buradan 65 kilometre Gaziantep'e varana kadar yalvardım. Çocuklarım var ben sana yardımcı olurum silahı bırak, teslim ol diye. Beni dinlemedi. 'Ben ölürsem birilerini de öldüreceğim' dedi. Normalde saygılı bir çocuktu tanıyoruz, bu duruma nasıl geldi bilmiyorum. Hiç korkmadım ama Gaziantep'e varana kadar kafamdan planlar yaptım" diye konuştu. Öte yandan Semih Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksi Şoförü Silahlı Saldırıyı Aşağıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Ahmet Türk, Amedspor’un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti Ahmet Türk, Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti
Netanyahu, “İran ile savaş bitmedi“ deyip 3 hedef sıraladı Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi" deyip 3 hedef sıraladı
Süper Lig’e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ’’Diren ha’’ şarkısı eşliğinde kaldırdı Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı
Trump: İran’ın ABD’nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez Trump: İran'ın ABD'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı

20:26
Osimhen’e kötü haber
Osimhen'e kötü haber
19:54
Bir erkeğin en havalı anı Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
Bir erkeğin en havalı anı! Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
19:31
Van Dijk’tan Galatasaray için bir beğeni daha
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:58
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 20:28:12. #7.13#
SON DAKİKA: Taksi Şoförü Silahlı Saldırıyı Aşağıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.