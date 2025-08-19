Taksiden İnip Kafeye Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Taksiden İnip Kafeye Saldırı

Taksiden İnip Kafeye Saldırı
19.08.2025 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da iki şüpheli, taksiden inip kafeyi kurşunladıktan sonra şoförü alıkoyarak kaçtı.

FATİH Aksaray'da taksiye müşteri gibi inen 2 şüpheli, kafeyi kurşunladıktan sonra taksi şoförünü de alıkoyarak olay yerinden kaçtı. Kafenin kurşunlanma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Koca Mustafapaşa Mahallesi Berber Şefik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Aksaray'dan aldığı 2 yolcuyla kafenin bulunduğu sokağa gelen taksi, bir süre sokakta tur attı. Ardından yüzünü maskeyle gizleyen şüphelilerden biri, kapalı olan kafeye silahla ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler, taksi şoförünü alıkoyarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle taksiden inen 2 şüpheli, yaya olarak kaçmaya devam etti. Olayın ardından taksi şoförü ifade vermek üzere polis merkezine gitti. Polis ekipleri ise olay yerindeki çalışmalarının ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheliyi yakaltmak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

2 şüphelinin kafeye silahlı saldırı anı çevredeki bir iş tyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın taksinin arka camından ateş açtığı anlar görülüyor. Görüntülerde ayrıca saldırı sırasında çevredekilerin kaçtığı anlar da görüntülere yansıyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Aksaray, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksiden İnip Kafeye Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife
Yapay zeka sıralamayı değiştirdi İşte yeni şampiyonluk tahmini Yapay zeka sıralamayı değiştirdi! İşte yeni şampiyonluk tahmini
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Fenerbahçe’de çilingir aranıyor Fenerbahçe'de çilingir aranıyor

13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 14:20:19. #7.13#
SON DAKİKA: Taksiden İnip Kafeye Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.