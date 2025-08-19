Taksiden İnip Kafeye Saldırı

FATİH Aksaray'da taksiye müşteri gibi inen 2 şüpheli, kafeyi kurşunladıktan sonra taksi şoförünü de alıkoyarak olay yerinden kaçtı. Kafenin kurşunlanma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Koca Mustafapaşa Mahallesi Berber Şefik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Aksaray'dan aldığı 2 yolcuyla kafenin bulunduğu sokağa gelen taksi, bir süre sokakta tur attı. Ardından yüzünü maskeyle gizleyen şüphelilerden biri, kapalı olan kafeye silahla ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler, taksi şoförünü alıkoyarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle taksiden inen 2 şüpheli, yaya olarak kaçmaya devam etti. Olayın ardından taksi şoförü ifade vermek üzere polis merkezine gitti. Polis ekipleri ise olay yerindeki çalışmalarının ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheliyi yakaltmak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

2 şüphelinin kafeye silahlı saldırı anı çevredeki bir iş tyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın taksinin arka camından ateş açtığı anlar görülüyor. Görüntülerde ayrıca saldırı sırasında çevredekilerin kaçtığı anlar da görüntülere yansıyor.