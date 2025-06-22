Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı - Son Dakika
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