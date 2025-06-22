İstanbul\'da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

Cüneyt ertaç:

Totolarından korkuları var. Ben milletinden bu kadar korkan bir iktidar görmedim yazık ya size. Kılıçdaroğlu rte yi tv ye duelloya davet etti kaç kez 1 jez olsun gelememişti korkaklık böyle bişey işte. Öyle propter dan verilen emirleri okumakla olmaz tayyip bey...