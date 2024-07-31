Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Kentsel Dönüşüm Alanında İncelemelerde Bulundu

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede süren kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Bahçelievler Mahallesi İbni Sina ve Hayyam caddelerinde devam eden kentsel dönüşüm alanındaki inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Yalçın, 40-50 yıllık binaları yeniden yaparak modern ve konforlu hale getirdiklerini belirtti.

İnşaatların yetkililerini de tebrik eden Yalçın, binalarda her ayrıntının düşünüldüğünü ifade etti.

Kentsel dönüşümü yürüten firma yetkilisi Aslan Durdu ise 2 bloğu yıktıklarını, bir yıl içerisinde ev sahiplerine tekrardan teslim ettiklerini, işlerini hakkıyla yapmaya çalıştıklarını kaydetti.