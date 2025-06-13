Talas Belediyesi\'nden Haşere İlaçlama Çalışmaları

Talas Belediyesi halk sağlığı ve çevre konforunu korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle yaz aylarında artış gösteren uçucu haşerelere ve doğayla temasın arttığı bölgelerde karşılaşılması muhtemel zararlılara karşı önleyici ilaçlama uygulamaları sürüyor.

Öte yandan, farklı noktalarda sürdürülen "larvasit biyosidal ilaçlama" yöntemiyle metruk yapılar, su birikintileri, dere yatakları, çöp konteynerleri, gübrelikler ve mazgallar gibi risk taşıyan alanlar ekipler tarafından düzenli olarak ilaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaz mevsiminin keyfini vatandaşların sağlık endişesi yaşamadan sürdürebilmesi için ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.